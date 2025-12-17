Путин назвал Северск значимым для РФ русским городом

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Северск – значимый русский город, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".

Он также отметил, что освобождение города открывает возможности для дальнейшего наступления и продвижения ВС России. По словам президента, это, как и другие блестящие воинские операции, стало итогом последовательной и сложной работы командования руководства штаба Южного военного округа, военнослужащих отдельных бригад и командиров подразделений.

"Но прежде всего это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты", – подчеркнул президент, обращаясь к военным, которые участвовали в освобождении Северска.

Глава государства поблагодарил их за доблестную службу. Путин также добавил, что убежден в том, что с такими отважными людьми все поставленные цели будут достигнуты.

"Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты родины", – указал российский лидер.

Он наградил медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, которые проявили героизм на фронтах ДНР, в том числе при взятии Северска. Звезду Героя получили:



командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов;

начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майор Александр Муратов;

начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Токарев;

командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Денис Пирогов;

командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Кузьменков;

командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старший лейтенант Наран Очир-Горяев;

механик-водитель мотострелкового батальона 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ефрейтор Никита Сыромятников;

командир орудий гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа сержант Юрий Петров.

Президент получил доклад о полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил России 11 декабря. Позже глава государства поблагодарил за освобождение города командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева. Путин отметил, что тот как мужчина – "сказал и сделал".

