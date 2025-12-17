Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:51

Общество

В Депздраве напомнили, что пить настоящую кровь опасно

Фото: 123RF.com/zhuravlevab

Употребление крови может навредить организму, напомнила пресс-служба столичного Депздрава.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что 17-летний москвич выпил собственную кровь, надеясь повысить таким образом уровень гемоглобина. Вскоре у него поднялась температура и началась рвота с кровью. Молодого человека экстренно госпитализировали с острым отравлением.

Врач-терапевт ГКБ имени В. М. Буянова Илья Савищев пояснил в беседе с представителями департамента, что такие эксперименты могут привести не только к отравлению и расстройству ЖКТ. Существует риск заразиться такими инфекциями, как ВИЧ, гепатит, сифилис, и другими заболеваниями.

Медик также указал, что кровопускание может привести к анемии, поскольку влечет за собой потерю нужных элементов.

Кроме того, Савищев обратил внимание, что железо и гемоглобин – это разные вещи. Железо является микроэлементом, который необходим для создания гемоглобина, ДНК, работы иммунитета и щитовидной железы. Гемоглобин, в свою очередь, представляет собой белок в крови, который разносит кислород по организму.

Недостаток железа приводит к железодефицитной анемии, усталости, учащенному сердцебиению, головным болям, ломкости ногтей и выпадению волос. При этом вреден и его избыток. Такое состояние токсично для печени, сердца, почек и поджелудочной железы.

В Депздраве также напомнили, что для повышения гемоглобина важно восполнять дефицит железа. Легко усваиваемыми источниками этого микроэлемента являются мясо, печень и рыба. Тяжелее усваиваются гречка, бобовые, тыквенные семечки, зелень и орехи. Их рекомендуется употреблять в больших количествах.

В норме взрослый человек должен получать 10–30 миллиграмм железа в день. Нормальными показателями гемоглобина являются 130–160 грамм на литр у мужчин, 120–150 грамм на литр у женщин и не ниже 110 грамм на литр у беременных. У детей свои возрастные нормы.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, что контроль давления, уровня сахара в крови и холестерина поможет предупредить развитие серьезных заболеваний. Она отметила, что важным показателем является артериальное давление. Если оно поднимается до 130/80 миллиметров ртутного столба, это может быть признаком развития гипертонии.

