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27 июня, 08:00

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Врач Хухрев: беспорядок и избыток кофе вызывают постоянную усталость

Врач перечислил привычки, которые провоцируют постоянную усталость

Фото: 123RF/antonioguillem

Употребление быстрых углеводов, избыток кофе, беспорядок на рабочем месте и информационный перегруз могут провоцировать постоянный недостаток энергии. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, активность в первую очередь зависит от питания.

"Есть мнение, что глюкоза и фруктоза – это некий "бустер" для мозга, который дает энергию. Однако только глюкоза выступает своеобразным горючим для организма", – рассказал врач.

Продукты с фруктозой, в свою очередь, на это не способны. Например, после употребления арбуза возникает сильное желание поспать, так как организм после еды пытается восстановить силы, добавил эксперт.

Всплеск энергии дают углеводы. Однако при употреблении быстрых (например, овсянки) скачок происходит достаточно резко и вскоре может быстро смениться "провалом". Поэтому нужно отдавать предпочтение медленным углеводам, которые содержатся в той же перловке.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Также усталость может появиться из-за избытка кофе в рационе, отметил врач в программе "Доктор 24".

"Одна чашка напитка в день разрешена даже гипертоникам, две – это оптимальное количество. Однако, употребляя больше кофе, организм "занимает" ресурсы и начинается привыкание", – предупредил эксперт.

Он добавил, что уровень бодрости также зависит от информационной нагрузки. Постоянное использование социальных сетей, просмотр телевизора "засоряют" мозг. Из-за этого истощается не только физическая энергия, но и психическая, отвечающая за волю, интересы, драйв.

"Кроме того, есть визуалы и аудиалы. Первые не переносят бардак вокруг, а вторые – раздражающие звуки, "подъедающие" психическую энергию. Поэтому для многих фраза "порядок на столе – порядок в голове" правдива", – заключил Хухрев.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что энергии может не хватать при анемии. Она возникает при низком уровне гемоглобина. Восстановить его помогут говядина, гранат, шпинат и яичные желтки.

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