Врач Хухрев: беспорядок и избыток кофе вызывают постоянную усталость

27 июня, 08:00Общество
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Употребление быстрых углеводов, избыток кофе, беспорядок на рабочем месте и информационный перегруз могут провоцировать постоянный недостаток энергии. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
По его словам, активность в первую очередь зависит от питания.
"Есть мнение, что глюкоза и фруктоза – это некий "бустер" для мозга, который дает энергию. Однако только глюкоза выступает своеобразным горючим для организма", – рассказал врач.
Продукты с фруктозой, в свою очередь, на это не способны. Например, после употребления арбуза возникает сильное желание поспать, так как организм после еды пытается восстановить силы, добавил эксперт.
Также усталость может появиться из-за избытка кофе в рационе, отметил врач в программе "Доктор 24".
"Одна чашка напитка в день разрешена даже гипертоникам, две – это оптимальное количество. Однако, употребляя больше кофе, организм "занимает" ресурсы и начинается привыкание", – предупредил эксперт.
Он добавил, что уровень бодрости также зависит от информационной нагрузки. Постоянное использование социальных сетей, просмотр телевизора "засоряют" мозг. Из-за этого истощается не только физическая энергия, но и психическая, отвечающая за волю, интересы, драйв.
"Кроме того, есть визуалы и аудиалы. Первые не переносят бардак вокруг, а вторые – раздражающие звуки, "подъедающие" психическую энергию. Поэтому для многих фраза "порядок на столе – порядок в голове" правдива", – заключил Хухрев.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что энергии может не хватать при анемии. Она возникает при низком уровне гемоглобина. Восстановить его помогут говядина, гранат, шпинат и яичные желтки.