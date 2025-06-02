Врач Русакова: говядина, шпинат и гранат поднимут уровень гемоглобина

02 июня, 17:57Общество
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Употребление говядины, шпината, граната и свеклы поможет поднять уровень гемоглобина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она отметила, что гемоглобин отвечает за перенос кислорода к органам и тканям. Таким образом, от его количества зависит уровень энергии, работоспособность и самочувствие.
"Низкий гемоглобин вызывает анемию. Это состояние сопровождается слабостью, головокружениями, бледностью кожи и хронической усталостью", – предупредила врач.
Врач посоветовала восполнять дефицит железа, употребляя говядину, печень, куриные сердечки, яичные желтки, гречку, шпинат, свеклу и гранат. Витамин С можно получить, например, из болгарского перца, киви, брокколи и квашеной капусты.
"Важно отметить, что богатую железом пищу не стоит употреблять одновременно с кофе и чаем. В этих напитках содержатся танины, которые ухудшают всасывание вещества. Так же действует и кальций, поэтому железосодержащие продукты не нужно есть вместе с молочными", – предупредила врач.
Она предостерегла, что избыток железа может привести к гемохроматозу, который провоцирует развитие цирроза печени, диабета, сердечной недостаточности и даже рака печени. Также есть красное мясо и субпродукты с осторожностью стоит при подагре: в нем содержатся пурины, способствующие развитию заболевания. Включать их в рацион можно только после консультации с врачом, заключила Русакова.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала чаи с розмарином, имбирем и шалфеем лучшими бодрящими напитками. Эти добавки дают прилив энергии, активизируют когнитивные способности и улучшают пищеварение.