Врач Веселова: головокружение может быть признаком аритмии и неврологической патологии

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Анемия, высокий рост, а также аритмия и бляшки в сосудах нередко приводят к головокружениям. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова.

По ее словам, головокружения могут быть безопасными, например, при резком подъеме с кровати. Особенно, у высоких людей.

"В таких ситуациях кровь не успевает прилить к мозгу, поэтому в глазах темнеет или светлеет", – рассказала врач.

Она добавила, что головокружения также могут возникать из-за обезвоживания организма или вследствие дефицита глюкозы при недостаточном питании, когда клетки головного мозга голодают.





Мария Веселова врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Такое состояние характерно и во время анемии при сниженном гемоглобине. К этому может привести нехватка железа, витамина В9 или В12, поэтому важно сдать анализ крови.

Головокружения возникают также при приеме противовоспалительных препаратов, которые могут понизить давление. Помимо этого, на состояние влияют антибиотики и антидепрессанты, добавила врач в программе "Доктор 24".





Мария Веселова врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Однако стоит насторожиться, когда головокружение становится настолько сильным, что пол буквально уходит из-под ног. Плюс опасно, когда оно сопровождается потерей сознания. Такие состояния могут быть связаны с сердечными патологиями, например аритмией, или паузами в сердцебиении.

Врач добавила, что такие нарушения способны привести к летальному исходу, так как при длительной паузе сердце может остановиться.

Эксперт добавила, что опасные головокружения также появляются из-за бляшек в сосудах шеи, из-за чего нужное количество крови не доходит до мозга. Такие состояния чреваты развитием инсульта или инфаркта.

"Еще частые головокружения нередко сигнализируют о неврологической патологии, новообразовании или травме, поэтому важно сделать МРТ мозга", – заключила Веселова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что головокружение может быть признаком повышенной густоты крови. Помимо этого, патология сопровождается высокой утомляемостью, головными болями и покалыванием в конечностях.