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24 июня, 19:51

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Врач Веселова: головокружение может быть признаком аритмии и неврологической патологии

Врач предупредила, в каких случаях головокружение может быть смертельно опасно

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Анемия, высокий рост, а также аритмия и бляшки в сосудах нередко приводят к головокружениям. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова.

По ее словам, головокружения могут быть безопасными, например, при резком подъеме с кровати. Особенно, у высоких людей.

"В таких ситуациях кровь не успевает прилить к мозгу, поэтому в глазах темнеет или светлеет", – рассказала врач.

Она добавила, что головокружения также могут возникать из-за обезвоживания организма или вследствие дефицита глюкозы при недостаточном питании, когда клетки головного мозга голодают.

Такое состояние характерно и во время анемии при сниженном гемоглобине. К этому может привести нехватка железа, витамина В9 или В12, поэтому важно сдать анализ крови.
Мария Веселова
врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Головокружения возникают также при приеме противовоспалительных препаратов, которые могут понизить давление. Помимо этого, на состояние влияют антибиотики и антидепрессанты, добавила врач в программе "Доктор 24".

Однако стоит насторожиться, когда головокружение становится настолько сильным, что пол буквально уходит из-под ног. Плюс опасно, когда оно сопровождается потерей сознания. Такие состояния могут быть связаны с сердечными патологиями, например аритмией, или паузами в сердцебиении.
Мария Веселова
врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Врач добавила, что такие нарушения способны привести к летальному исходу, так как при длительной паузе сердце может остановиться.

Эксперт добавила, что опасные головокружения также появляются из-за бляшек в сосудах шеи, из-за чего нужное количество крови не доходит до мозга. Такие состояния чреваты развитием инсульта или инфаркта.

"Еще частые головокружения нередко сигнализируют о неврологической патологии, новообразовании или травме, поэтому важно сделать МРТ мозга", – заключила Веселова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что головокружение может быть признаком повышенной густоты крови. Помимо этого, патология сопровождается высокой утомляемостью, головными болями и покалыванием в конечностях.

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