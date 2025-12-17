Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 21:12

Мэр Москвы

Собянин представил проект развития "Сколково" с вводом трех станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин представил градостроительный план развития "Сколково", включающий строительство трех станций Филевской линии метро на территории инновационного центра, а также новых образовательных, производственных и культурных объектов рядом с ними.

С соответствующим докладом мэр выступил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" под председательством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По словам главы города, "Сколково" начал активно превращаться в полноценный район столицы. Сейчас там проживают уже 28 тысяч граждан.

Собянин отметил, что Москва определила несколько основных направлений в развитии "Сколкова". В частности, там необходимо улучшить транспортную доступность, повысить качество городской среды и развить разнообразие функций на территории инновационного центра. После реализации проекта там смогут работать, учиться и проживать 100 тысяч человек, подчеркнул мэр.

"Что самое уникальное? Если взять обычный 100-тысячный район Москвы, то это, условно, 70 тысяч проживающих, 30 тысяч рабочих мест. Здесь все наоборот: 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч проживающих и плюс студенты", – сказал он.

Глава города обратил внимание, что такая концентрация рабочих больше характерна для города с населением 200 тысяч. В связи с этим и планируется построить в "Сколкове" метро, продлив Филевскую линию столичного метрополитена. При этом две станции появятся в Москве до МКАД, а еще три – после МКАД на территории центра.

Таким образом, в состав Филевской линии будут входить 18 станций. Это позволит преодолевать путь от "Сколкова" до центра Москвы примерно за 35–40 минут. По мнению мэра, такие транспортные возможности позволят динамично развивать данную территорию.

Вместе с тем вокруг новых станций метро планируется развивать деловую часть. В частности, северная территория у "Сколтеха" должна будет включать в себя офисы, технопарки и жилье. Параметры второй очереди "Сколтеха" – около 150 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, близость к метрополитену позволить сделать это место более привлекательным.

"Центральная часть связана со строительством второй станции метрополитена. Мы предлагаем ее разместить в центральной части со стороны Минского шоссе. В сочетании с расположенной на противоположной стороне станцией МЦД-1 они будут образовывать серьезный транспортный центр", – сказал мэр.

Прилегающие территории, по его словам, будут использованы для создания экспоцентра площадью 168 тысяч квадратных метров. Там появятся выставочная, торговая, общественная зоны, гостиница.

Также градоначальник напомнил об открытии в этом году первой очереди кластера видеоигр и анимации. На 2026 год запланировано открытие второй. Рядом расположен недостроенный квартал, который выкупили инвесторы. Там будет создан колледж, где будут готовить специалистов для компаний в сфере креативных индустрий и высоких технологий.

Рассказал Собянин и о южной части "Сколкова". Там расположен медицинский кластер, и там же появится третья станция метро. Кроме того, на этой территории будет возведено арендное жилье для семей работников инновационного центра, компаний – резидентов международного медицинского кластера.

"На самой территории медкластера площадь достройки увеличивается до 1 миллиона 302 тысяч квадратных метров. Прирост достаточно большой за счет перераспределения части медицинских площадей. <…> Мы предлагаем высвобожденную территорию предоставить для размещения научно-производственных, общественно-деловых объектов, образовательных объектов и арендного жилья", – отметил мэр.

Собянин добавил, что на первых этажах технопарков и зданий будут предусмотрены коммерческие помещения для аптек, банков, магазинов, салонов красоты. Основная идея – создать город в городе, чтобы резидентам было комфортно учиться, работать и отдыхать в этом месте.

Таким образом, общая площадь научно-производственной деловой инфраструктуры будет расширена на 692 тысячи квадратных метров. Это поможет увеличить научно-инновационный функционал "Сколково".

Медведев обратил внимание, что проект является уникальным как для России, так и для всего мира. По его мнению, запуск новых станций метрополитена позволит повысить привлекательность центра. Туда будет приезжать больше специалистов, для которых важна транспортная доступность.

Ранее московский кластер видеоигр стал лауреатом Russian Creative Awards. Проект получил награду в номинации "Глобальная креаномика".

Резидентами кластера стали 8 анимационных и 33 игровые компании. Они получили доступ к современной инфраструктуре, льготам фонда "Сколково" и поддержке в продвижении продуктов на мировом уровне.

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика