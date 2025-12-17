Собянин представил проект развития "Сколково" с вводом трех станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин представил градостроительный план развития "Сколково", включающий строительство трех станций Филевской линии метро на территории инновационного центра, а также новых образовательных, производственных и культурных объектов рядом с ними.

С соответствующим докладом мэр выступил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" под председательством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По словам главы города, "Сколково" начал активно превращаться в полноценный район столицы. Сейчас там проживают уже 28 тысяч граждан.

Собянин отметил, что Москва определила несколько основных направлений в развитии "Сколкова". В частности, там необходимо улучшить транспортную доступность, повысить качество городской среды и развить разнообразие функций на территории инновационного центра. После реализации проекта там смогут работать, учиться и проживать 100 тысяч человек, подчеркнул мэр.

"Что самое уникальное? Если взять обычный 100-тысячный район Москвы, то это, условно, 70 тысяч проживающих, 30 тысяч рабочих мест. Здесь все наоборот: 70 тысяч рабочих мест и 17 тысяч проживающих и плюс студенты", – сказал он.

Глава города обратил внимание, что такая концентрация рабочих больше характерна для города с населением 200 тысяч. В связи с этим и планируется построить в "Сколкове" метро, продлив Филевскую линию столичного метрополитена. При этом две станции появятся в Москве до МКАД, а еще три – после МКАД на территории центра.

Таким образом, в состав Филевской линии будут входить 18 станций. Это позволит преодолевать путь от "Сколкова" до центра Москвы примерно за 35–40 минут. По мнению мэра, такие транспортные возможности позволят динамично развивать данную территорию.

Вместе с тем вокруг новых станций метро планируется развивать деловую часть. В частности, северная территория у "Сколтеха" должна будет включать в себя офисы, технопарки и жилье. Параметры второй очереди "Сколтеха" – около 150 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, близость к метрополитену позволить сделать это место более привлекательным.

"Центральная часть связана со строительством второй станции метрополитена. Мы предлагаем ее разместить в центральной части со стороны Минского шоссе. В сочетании с расположенной на противоположной стороне станцией МЦД-1 они будут образовывать серьезный транспортный центр", – сказал мэр.

Прилегающие территории, по его словам, будут использованы для создания экспоцентра площадью 168 тысяч квадратных метров. Там появятся выставочная, торговая, общественная зоны, гостиница.

Также градоначальник напомнил об открытии в этом году первой очереди кластера видеоигр и анимации. На 2026 год запланировано открытие второй. Рядом расположен недостроенный квартал, который выкупили инвесторы. Там будет создан колледж, где будут готовить специалистов для компаний в сфере креативных индустрий и высоких технологий.

Рассказал Собянин и о южной части "Сколкова". Там расположен медицинский кластер, и там же появится третья станция метро. Кроме того, на этой территории будет возведено арендное жилье для семей работников инновационного центра, компаний – резидентов международного медицинского кластера.

"На самой территории медкластера площадь достройки увеличивается до 1 миллиона 302 тысяч квадратных метров. Прирост достаточно большой за счет перераспределения части медицинских площадей. <…> Мы предлагаем высвобожденную территорию предоставить для размещения научно-производственных, общественно-деловых объектов, образовательных объектов и арендного жилья", – отметил мэр.

Собянин добавил, что на первых этажах технопарков и зданий будут предусмотрены коммерческие помещения для аптек, банков, магазинов, салонов красоты. Основная идея – создать город в городе, чтобы резидентам было комфортно учиться, работать и отдыхать в этом месте.

Таким образом, общая площадь научно-производственной деловой инфраструктуры будет расширена на 692 тысячи квадратных метров. Это поможет увеличить научно-инновационный функционал "Сколково".

Медведев обратил внимание, что проект является уникальным как для России, так и для всего мира. По его мнению, запуск новых станций метрополитена позволит повысить привлекательность центра. Туда будет приезжать больше специалистов, для которых важна транспортная доступность.

Ранее московский кластер видеоигр стал лауреатом Russian Creative Awards. Проект получил награду в номинации "Глобальная креаномика".

Резидентами кластера стали 8 анимационных и 33 игровые компании. Они получили доступ к современной инфраструктуре, льготам фонда "Сколково" и поддержке в продвижении продуктов на мировом уровне.

