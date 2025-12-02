Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 12:12

Город

На северо-востоке Москвы построили бизнес-парк и завершают благоустройство зон коворкинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнес-парк "Останкино" построили в Москве на территории Бутырского района. Там же завершают работы по благоустройству зон коворкинга. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение бизнес-парка велось в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Строительство объекта на всех этапах контролировал комитет государственного строительного надзора Москвы. Инспекторы провели шесть контрольно-надзорных мероприятий, включая итоговую проверку.

По их результатам было оформлено заключение о соответствии бизнес-парка утвержденной проектной документации. После этого объект ввели в эксплуатацию.

По словам Ефимова, бизнес-парк состоит из шести корпусов, а его общая площадь составляет 135 тысяч квадратных метров. Строительство последнего корпуса шло на протяжении двух лет и завершилось в этом году.

"В 12-этажном здании площадью более 22,6 тысячи квадратных метров будет создано две тысячи рабочих мест. На первом этаже разместилось лобби: просторный вестибюль со вторым светом и переговорными комнатами, а также помещения с собственными входами с улицы для кафе и ресторанов", – отметил Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что с 2-го по 12-й этаж расположено около 130 офисных помещений. В здании также установили шесть лифтов.

Бизнес-парк находится недалеко от Останкинской телебашни, станции метро "Бутырская" и платформы Останкино МЦД-3. Здания, построенные с использованием энергоэффективных технологий, получили высшую оценку соответствия экологическим стандартам.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, два корпуса бизнес-парка уже полностью используются IT-компанией и оператором гибких офисных пространств.

"Полноценный запуск всех объектов бизнес-парка обеспечит городу свыше 12 тысяч рабочих мест", – добавил он.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь общественного пространства вокруг объекта составит 10 тысяч квадратных метров. Специалисты обустроят зону для проведения мероприятий, места отдыха и зеленые кабинеты для работы на улице, а также комплексно озеленят территорию площадью около 2,5 тысячи квадратных метров.

Овчинский отметил, в рамках работ высадят 140 деревьев высотой до 6 метров, более 10 видов кустарников и многолетние растения. Также пространство украсят зеркальными стелами, гармонирующими с витражным остеклением корпусов бизнес-парка.

В работах по обустройству общественного пространства используют натуральные материалы, среди них – террасная доска и камни, в том числе речная галька. Пешеходные тропы выложат плитами, а около бизнес-парка создадут велопарковки и автостоянки на 411 машино-мест.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что последний корпус оборудовали вентиляцией с низким уровнем шума и высокой степенью очистки воздуха. Также в здании установили двухтрубную систему отопления и кондиционирования с возможностью естественного проветривания.

Ранее в столице завершилось строительство двух последних корпусов квартала "Сколково Парк", расположенного возле инновационного центра "Сколково". Здания возвели за счет частных инвестиций. Общая площадь двух офисных зданий – почти 15 и 13 тысяч квадратных метров.

Читайте также


город

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика