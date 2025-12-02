На северо-востоке Москвы построили бизнес-парк и завершают благоустройство зон коворкинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнес-парк "Останкино" построили в Москве на территории Бутырского района. Там же завершают работы по благоустройству зон коворкинга. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение бизнес-парка велось в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Строительство объекта на всех этапах контролировал комитет государственного строительного надзора Москвы. Инспекторы провели шесть контрольно-надзорных мероприятий, включая итоговую проверку.

По их результатам было оформлено заключение о соответствии бизнес-парка утвержденной проектной документации. После этого объект ввели в эксплуатацию.

По словам Ефимова, бизнес-парк состоит из шести корпусов, а его общая площадь составляет 135 тысяч квадратных метров. Строительство последнего корпуса шло на протяжении двух лет и завершилось в этом году.

"В 12-этажном здании площадью более 22,6 тысячи квадратных метров будет создано две тысячи рабочих мест. На первом этаже разместилось лобби: просторный вестибюль со вторым светом и переговорными комнатами, а также помещения с собственными входами с улицы для кафе и ресторанов", – отметил Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что с 2-го по 12-й этаж расположено около 130 офисных помещений. В здании также установили шесть лифтов.

Бизнес-парк находится недалеко от Останкинской телебашни, станции метро "Бутырская" и платформы Останкино МЦД-3. Здания, построенные с использованием энергоэффективных технологий, получили высшую оценку соответствия экологическим стандартам.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, два корпуса бизнес-парка уже полностью используются IT-компанией и оператором гибких офисных пространств.

"Полноценный запуск всех объектов бизнес-парка обеспечит городу свыше 12 тысяч рабочих мест", – добавил он.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь общественного пространства вокруг объекта составит 10 тысяч квадратных метров. Специалисты обустроят зону для проведения мероприятий, места отдыха и зеленые кабинеты для работы на улице, а также комплексно озеленят территорию площадью около 2,5 тысячи квадратных метров.

Овчинский отметил, в рамках работ высадят 140 деревьев высотой до 6 метров, более 10 видов кустарников и многолетние растения. Также пространство украсят зеркальными стелами, гармонирующими с витражным остеклением корпусов бизнес-парка.

В работах по обустройству общественного пространства используют натуральные материалы, среди них – террасная доска и камни, в том числе речная галька. Пешеходные тропы выложат плитами, а около бизнес-парка создадут велопарковки и автостоянки на 411 машино-мест.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что последний корпус оборудовали вентиляцией с низким уровнем шума и высокой степенью очистки воздуха. Также в здании установили двухтрубную систему отопления и кондиционирования с возможностью естественного проветривания.

Ранее в столице завершилось строительство двух последних корпусов квартала "Сколково Парк", расположенного возле инновационного центра "Сколково". Здания возвели за счет частных инвестиций. Общая площадь двух офисных зданий – почти 15 и 13 тысяч квадратных метров.