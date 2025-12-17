Москва познакомила регионы с практиками модернизации транспортной отрасли

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Москва познакомила российские регионы с лучшими практиками модернизации транспортной отрасли, передает портал мэра и правительства столицы.

В 2025 году представители регионов присоединились к обучению по программе "МТА. Управление в транспортной отрасли". В ее рамках уже на протяжении 3 лет ведется подготовка специалистов, развивающих инфраструктуру города. Участниками программы становятся руководители организаций транспортного комплекса высшего и среднего звена.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что московский транспорт стал мировым лидером по масштабам модернизации всего за 13 лет.

"Именно этот опыт лег в основу программы Управления кадровых сервисов, цель которой – сформировать команды лидеров изменений. Эти специалисты смогут адаптировать лучшие практики столицы к особенностям своих регионов". – сказал он.

Программа была разработана Управлением кадровых сервисов правительства Москвы совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Благодаря ей формируется единая управленческая культура, подготавливаются руководители транспортного комплекса. Они разрабатывают и воплощают в жизнь передовые идеи для отрасли, повышают качество транспортных сервисов как в столице, так и в регионах России.

В этом году участие в программе приняли руководители из Воронежа, Новосибирска, Мурманска, Тольятти, Нижнего Новгорода. Они обменялись опытом с коллегами из столицы, обсудили важные вопросы, подготовили свои проекты и посетили организации московского транспорта.

В течение 11 месяцев участники программы изучали новые инструменты менеджмента, бюджетирования, управления изменениями, а также тренды и технологии. На итоговой защите, которая состоялась в Центре перспективных разработок московского транспорта, выпускники представили инициативы, разработанные в командах во время обучения. Некоторые из этих предложений уже начали внедрять в транспортную систему Москвы.

Проекты оценивали ведущие эксперты транспортного комплекса совместно с руководителями московского правительства.

Реализация этой программы дает руководителям возможность обсуждать вызовы и находить их решения, подчеркнула глава Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова. Все это делает транспортную инфраструктуру более комфортной и улучшает жизнь москвичей.

Один из выпускников, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Александр Востриков отметил, что регионам необходимо обновить транспортную инфраструктуру, сервисы и некоторые управленческие подходы. Именно в диалоге с экспертами можно найти подходящие решения, уверен он.

После финала программы выпускники будут продолжать развиваться среди единомышленников. Некоторые станут менторами и заказчиками проектов для участников еще одной программы – "Мини-МТА. Поддержка изменений в транспортной отрасли". Она направлена на актуализацию и подготовку к внедрению существующих проектов и развитие управленческих команд.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что транспортные специальности стали популярнее в московских колледжах. Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России. В столичных колледжах эти направления выбрали почти 15 тысяч студентов.

