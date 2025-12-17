Форма поиска по сайту

17 декабря, 21:32

Происшествия

Дело заведено из-за гибели младенца после родов в квартире в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено в связи со смертью новорожденного в Москве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Расследование ведется по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, женщина 1965 года рождения, которая не является медицинским работником, не имеет высшего образования и квалификации по направлению "Акушерство и гинекология", заверила роженицу, что владеет необходимыми навыками и согласилась оказать ей услугу в области акушерства.

13 декабря она прибыла в квартиру девушки на улице Полины Осипенко и на следующий день приняла у нее роды. Спустя некоторое время состояние младенца резко ухудшилось. Несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, ребенок скончался.

Сотрудники столичного СК задержали подозреваемую, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую.

Ранее стало известно, что новорожденный ребенок погиб у блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева). По информации журналистов, роды прошли 14 декабря в многоэтажке в Москве.

Девушку госпитализировали. Позже блогер сообщила, что после случившегося в ее адрес начали поступать угрозы и хейт.

происшествиягород

