17 декабря, 18:54

Энтомологическая лаборатория "Биокластера" открылась на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энтомологическая лаборатория "Биокластера" открылась на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Частью лаборатории стал павильон № 28 "Пчеловодство", в нем расположится первая в России энтомологическая лаборатория и экспозиция "Жужжащий мир". Там можно будет изучать насекомых под микроскопом и проводить научно-просветительские программы. Кроме того, площадка оборудована современными оптическими приборами, изображение с которых можно транслировать на большой экран.

"В лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей – от дошкольников до взрослых", – подчеркнул руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Павильон "Пчеловодство" передали Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева в 2024 году, после чего там появилась выставка "Вокруг пчелы". Сейчас в павильоне находится более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов, новые макеты, 6 аудиозон и 5 интерактивных игровых и познавательных пространств.

При этом лаборатория и экспозиция будут работать в разных форматах, среди которых, например, групповые посещения по будням для школьных и туристических групп, тематические программы и занятия по выходным, а также специальные мероприятия в дни праздников и памятные даты.

Образовательные программы будут адаптированы под школьную программу по окружающему миру и биологии. Помимо этого, подготовлены материалы для старших групп детских садов.

Для гостей будут подготовлены различные мастер-классы, практические занятия и экскурсии. Например, на уроке "Пчелы и человек" участники изучат продукты деятельности пчел, а на занятии "Разноцветный мир" смогут узнать, как в природе появились известные биологические пигменты.

Помимо фондовых экспонатов, в интерактивной экспозиции "Жужжащий мир" можно будет увидеть голографические решения и увеличенные модели насекомых, а также технологии дополненной и виртуальной реальности. Посетители выставки смогут узнать, как работает пчелиный улей изнутри, и научиться определять насекомых по свойственному им жужжанию. Кроме того, им представится возможность создать собственное насекомое при помощи медиаэкрана.

Открытие экспозиции состоится 18 декабря, в этот день в рамках Московской музейной недели посещение будет бесплатным. Купить билеты на другие дни можно в сервисе "Мосбилет".

Кроме того, с 20 декабря на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ откроется резиденция Деда Мороза. В этот день с 15:00 начнутся праздничные мероприятия, включая встречу с Дедом Морозом. Кульминацией праздника станет зажжение новогодней елки в 15:40.

