17 декабря, 16:54

Культура

Глава "РОСИЗО" назвал выставку Русского музея на ВДНХ уникальным событием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ стала уникальным событием столицы, сообщил Агентству "Москва" генеральный директор ГМВЦ "РОСИЗО" Иван Лыкошин.

"Это смелое и амбициозное сотрудничество, новый и смелый подход к организации культурной жизни столицы", – рассказал Лыкошин.

Он отметил, что по многим причинам эту экспозицию, по сути представляющую собой "выставку шедевров", можно назвать уникальным событием. По словам Лыкошина, сложно вспомнить другие показы Русского музея в Москве такого масштаба и высокого качества, .

Экспозиция открылась 6 сентября в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. В столицу впервые привезли коллекцию из 104 картин и 11 скульптур. Выставка охватывает шесть веков истории Москвы – от икон Андрея Рублева до работы Михаила Нестерова "Святая Русь", а также картин Ильи Репина, Аполлинария Васнецова и других известных художников.

