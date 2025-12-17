Форма поиска по сайту

17 декабря, 19:37

Политика

В Госдуме перенесли круглый стол, на который была приглашена Долина

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуме перенесли круглый стол по проблемам сделок с жильем на вторичном рынке, на который была приглашена певица Лариса Долина, рассказал ТАСС депутат от ЛДПР Дмитрий Савищев.

Мероприятие должно было состояться в среду, 17 декабря, однако было принято решение провести его в "более поздний срок". Савищев подчеркнул, что всем сторонам необходим "режим тишины" после заседания Верховного суда, а также отметил, что члены рабочей группы были удовлетворены справедливым решением.

В то же время музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Life.ru заявил, что Долина должна полностью возместить покупательнице квартиры Полине Лурье материальный и моральный ущерб.

По его словам, квартира должна остаться за покупательницей, однако финансовые обязательства артистки на этом не заканчиваются. Необходимо не только возместить 112 миллионов рублей по решению суда, но и все "сопутствующие издержки", уверен критик. В качестве примера он привел коммунальные услуги, которые Лурье оплачивала в течение этого времени.

По мнению Соседова, адвокату покупательницы жилья необходимо добиваться от певицы компенсации морального вреда. Он указал, что Лурье, которая оказалась в затруднительном положении, понесла значительный моральный ущерб из-за причиненных неудобств и проблем, что дает ей законное основание для предъявления данного требования.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование завершилось в июле 2025 года. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, изначально исполнительница смогла оспорить сделку о продаже квартиры Лурье. За Долиной было сохранено право собственности, однако после этого она подверглась массовой критике.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.

политикашоу-бизнес

