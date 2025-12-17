Иосиф Пригожин предложил помощь Долиной после суда по ее квартире в Хамовниках

Певица Слава обрадовалась решению Верховного суда, оставившего право собственности на спорную квартиру Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Как еще знаменитости отреагировали на скандальный судебный процесс, расскажет Москва 24.

Решение вынесено

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд 16 декабря поставил точку в резонансном деле квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, отменив решение предыдущих инстанций и оставив право собственности на нее за покупательницей недвижимости Полиной Лурье. Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении исполнительницы 25 декабря.

Скандальная история началась еще в августе 2024 года. Тогда народная артистка РФ рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, она под давлением аферистов продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а после добавила к этой сумме еще деньги и перевела на "безопасный счет".

Недвижимость приобрела Полина Лурье, однако певица вскоре обратилась в суд и потребовала вернуть ей квартиру. Нижние инстанции признали сделку недействительной, после чего покупатель осталась без недвижимости и денег.

При этом ситуация привела к так называемому "эффекту Долиной". В России участились сделки со вторичной недвижимостью, после которых продавцы заявляли, что совершили их якобы под влиянием мошенников. Суды зачастую становились на их сторону, и покупатели оставались с долгами и без квартир.

"Рухнула схема"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastya_slava

После победы Полины Лурье в Верховном суде певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) в своем блоге поздравила ее с новосельем, а также заявила, что планирует отметить это событие. Ранее она рассказывала, что у нее может сорваться сделка по продаже квартиры из-за "дела Долиной".





Слава певица Я сейчас (отмечу) со всей страной, со всеми, кто поддерживал Лурье и не поддерживал эту несправедливость. Ребята, девчата, мы просто молодцы. Мне кажется, мы приняли в этом реально огромное участие.

При этом она попросила не писать ей сообщения о том, как сейчас плохо самой Долиной.

"Ну, не буду лукавить, у меня свой интерес тоже был! Но главное, что мы победили! Ура! И не пишите мне, каково сейчас Ларисе. Мне по фигу! Нужно жалеть и понимать доброту и порядочность, а не сами знаете что", – написала исполнительница.

В свою очередь актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале выразила надежду, что суды во всех регионах теперь примут решение в пользу добросовестных приобретателей.

"Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми", – отметила Поплавская.

Актер Станислав Садальский, в свою очередь, поблагодарил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, который вступил в должность в сентябре 2025 года.

"Благодаря ему рухнула схема, из-за которой пострадали тысячи человек. Это хорошее начало для новой должности. Я ему аплодирую", – заявил актер РИА Новости.

Юрист Екатерина Гордон активно комментировала резонансное дело в соцсетях и тоже публично обрадовалась его итогам в своем телеграм-канале.

"Мои дружочки, я поздравляю всех, себя, певицу Славу и каждого, кто подключился к делу Лурье, потому что ее адвокат не справился бы без нас. Именно общественный резонанс привел нас в этот день. Единственно верное решение – вернуть квартиру Лурье", – указала юрист.

Блогер и журналист Ксения Собчак также отметила роль председателя ВС РФ в деле.

"Хорошее начало на посту верховного судьи у Краснова. Эффектно, конечно, и эффектно по делу. У него прокурорская репутация была человека жесткого, но справедливого, и судебная будет аналогичная, видимо. И народ оценит", – написала она в телеграм-канале "Кровавая барыня".

В Госдуме же встретили вердикт по делу спорной квартиры аплодисментами. По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в этот момент он присутствовал на тематическом круглом столе с коллегами, адвокатами, нотариусами и риэлторами.

"Как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты", – заявил парламентарий.

"Такая травля и проклятия – это недопустимо"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Однако в шоу-бизнесе нашлось немало тех, кто выразил поддержку Ларисе Долиной. Например, телеведущая Ксения Бородина в своих соцсетях хоть и назвала вердикт справедливым, но в то же время подчеркнула недопустимость публичной травли певицы.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Это про справедливость! Это то, что должно было случиться! Это то, о чем я и писала, что жилье должно принадлежать тому, кто за него заплатил! Справедливость требует мужества и дисциплины: не поддаваться эмоциям, действовать последовательно! Но не про травлю!

Певец Филипп Киркоров тоже заступился на певицу, сообщает сайт "Комсомольской правды". По его мнению, коллеги, которые высказались против Долиной, просто ей завидуют.

"Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, – это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Ну это понятно, это зависть…", – заявил он.

В интервью изданию "Абзац" Киркоров добавил, что в случае чего готов приютить Долину.

"Двери моего большого дома всегда открыты для моих друзей. Лариса Александровна – мой большой друг, учитель и гуру, с которым меня связывает почти 40-летняя дружба", – сказал Киркоров.

Продюсер Иосиф Пригожин также поддержал исполнительницу и предложил ей свою помощь.

"Хейт против Долиной не прекратится до появления нового резонансного дела. Пока ее травля будет популярна, она будет использоваться. Если Лариса Александровна обратится за помощью – я помогу. Каждый человек может оказаться в беде. Но я считаю, что не надо было доводить до суда", – отметил Пригожин в разговоре с журналистами.

Давний друг Долиной, саксофонист и народный артист России Игорь Бутман также в начале декабря призвал остановить травлю знаменитости, а гнев направить на настоящих виновников произошедшего – мошенников, которые ее обманули.

