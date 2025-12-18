"Перекресток" запустил коллекцию готовых блюд с Буратино к Новому году

В преддверии праздника сеть супермаркетов "Перекресток" запускает лимитированную коллекцию готовых блюд с героем фильма о деревянном мальчике Буратино. Покупатели могут собирать ключи и участвовать в розыгрыше подарков.



В коллекции представлено более 30 угощений на любой вкус. Среди них – салат оливье со слабосоленой семгой и перепелиным яйцом, селедка под шубой, салат с кальмаром и икрой, утиная ножка конфи с томлеными яблоками и другие. Их можно приобрести в магазине и заказать доставку на дом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.