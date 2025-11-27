Культовые столичные клубы 2000-х годов начали терять популярность среди нового поколения

Очередной культовый московский ночной клуб Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы. Как и многие другие площадки 2000-х годов, он не смог сохранить популярность среди нового поколения, которое предпочитает другие форматы отдыха.

Современная молодежь все чаще выбирает кофейные рейвы, камерные вечеринки и рестораны вместо традиционных ночных клубов. По словам экспертов, клубная культура Москвы трансформируется, сохраняя свою суть, но меняя формы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.