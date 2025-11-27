Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 23:00

Общество

Культовые столичные клубы 2000-х годов начали терять популярность среди нового поколения

Культовые столичные клубы 2000-х годов начали терять популярность среди нового поколения

В Москве начал распространяться вирус, вызывающий сильную боль в ушах

Плотный туман окутал Москву

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 ноября

"Миллион вопросов": ЛОР-врач рассказал, как защитить организм от сезонных вирусов

"Вопрос спорный": стоит ли худеть к Новому году

Несвойственная для начала зимы погода сохранится в Москве до декабря

Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии

Новости социального блока Москвы

"Зумер", "сигма" и междометие "пупупу" стали претендентами на слово 2025 года

Очередной культовый московский ночной клуб Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы. Как и многие другие площадки 2000-х годов, он не смог сохранить популярность среди нового поколения, которое предпочитает другие форматы отдыха.

Современная молодежь все чаще выбирает кофейные рейвы, камерные вечеринки и рестораны вместо традиционных ночных клубов. По словам экспертов, клубная культура Москвы трансформируется, сохраняя свою суть, но меняя формы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина КузнеченковаМария Панкратова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика