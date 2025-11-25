Филолог Киселева: в русском языке минимум 200 тысяч слов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В русском языке насчитывается минимум 200 тысяч слов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора портала "Грамота.ру", кандидата филологических наук Ксению Киселеву.

Эксперт пояснила, что у них всех закреплено написание и значение, в том числе в академическом орфографическом ресурсе "Академос".

"В нем сейчас больше 200 тысяч единиц русского языка – слов, первых частей слов (кибер-, радио-, мини-), собственных имен", – отметила филолог.

Киселева также подчеркнула, что точное количество слов посчитать невозможно, так как в русском языке почти из любого слова можно создать новые. Например, от "тарифа" может образоваться "тарифище", из "лавировать" – "вылавировать", добавила эксперт.

По словам филолога, в новом "Большом академическом словаре русского языка" находится 150 тысяч слов. И это только те единицы русского языка, у которых написано значение. Киселева дополнила, что там есть такие слова, как "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище", но отсутствует глагол с тремя приставками "допереоформить". Также в словаре содержится "стартап", а вот производного "стартапер" нет. Эксперт рассказала, что "выгорание" и "токсичный", которые получили новые формы понимания, тоже не занесены.

Киселева также отметила, что иностранцу нужно иметь уровень знания языка В1. Знание 2–3 тысяч слов позволит ему понимать русскую речь.

