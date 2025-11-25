Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 10:06

Общество
Главная / Новости /

Филолог Киселева: в русском языке минимум 200 тысяч слов

Эксперт рассказала, сколько слов насчитывается в русском языке

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В русском языке насчитывается минимум 200 тысяч слов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора портала "Грамота.ру", кандидата филологических наук Ксению Киселеву.

Эксперт пояснила, что у них всех закреплено написание и значение, в том числе в академическом орфографическом ресурсе "Академос".

"В нем сейчас больше 200 тысяч единиц русского языка – слов, первых частей слов (кибер-, радио-, мини-), собственных имен", – отметила филолог.

Киселева также подчеркнула, что точное количество слов посчитать невозможно, так как в русском языке почти из любого слова можно создать новые. Например, от "тарифа" может образоваться "тарифище", из "лавировать" – "вылавировать", добавила эксперт.

По словам филолога, в новом "Большом академическом словаре русского языка" находится 150 тысяч слов. И это только те единицы русского языка, у которых написано значение. Киселева дополнила, что там есть такие слова, как "дом", "домик", "домичек", "домишко", "домище", но отсутствует глагол с тремя приставками "допереоформить". Также в словаре содержится "стартап", а вот производного "стартапер" нет. Эксперт рассказала, что "выгорание" и "токсичный", которые получили новые формы понимания, тоже не занесены.

Киселева также отметила, что иностранцу нужно иметь уровень знания языка В1. Знание 2–3 тысяч слов позволит ему понимать русскую речь.

Ранее заведующий отделом современного русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, доктор филологических наук Леонид Крысин рассказал, что "жопа" не будет занесена в словарь с пометкой "матерное". Эксперт объяснил это тем, что если объявить это слово нецензурной бранью, то придется менять множество словарной литературы. Он также уточнил, что в словарях есть единицы русского языка, по сравнению с которыми "жопа" является относительно безобидным.

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика