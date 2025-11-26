Температура воздуха поднимется до 5 градусов в Москве 27 ноября. Это показатель значительно выше нормы.

К вечеру и ночью столбики термометров могут опуститься до 0 и минус 2 градусов. Небольшое похолодание возможно к выходным, 29 и 30 ноября, но до климатической нормы температура не дотянет. По предварительным прогнозам, зимняя погода установится только в середине декабря.

