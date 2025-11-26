Форма поиска по сайту

26 ноября, 12:15

Общество

Температура воздуха поднимется до 5 градусов в Москве 27 ноября

Московские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады по робототехнике

В Мосгорсуде пройдет заседание по делу семьи, которую выселяют из жилья из-за мошенника

"Специальный репортаж": курьеры

Снегопад накрыл Москву на фоне потепления

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 26 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 26 ноября

Средний чек на корпоративные мероприятия вырос на 30–50% в России

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 94% 26 ноября

Снежный покров в Москве полностью растает к 27 ноября

Температура воздуха поднимется до 5 градусов в Москве 27 ноября. Это показатель значительно выше нормы.

К вечеру и ночью столбики термометров могут опуститься до 0 и минус 2 градусов. Небольшое похолодание возможно к выходным, 29 и 30 ноября, но до климатической нормы температура не дотянет. По предварительным прогнозам, зимняя погода установится только в середине декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

