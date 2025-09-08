Только 10% россиян используют в речи слова "пикми" и "кринж"

Фото: 123RF/golubovystock

Каждый десятый россиянин использует в речи сленговые слова "пикми", "кринж" и "катка". Это следует из результатов исследования платформы "Дзен" и портала "Грамота.ру", передает ТАСС.

При этом примерно четверть респондентов считает, что подобные слова загрязняют язык. К таковым они отнесли выражения "ризз", "дейлик", "флекс", "лабубу", "скибиди" и "промпт". Лишь 9% респондентов указали, что сленг может быть уместен в конкретной ситуации.

Несмотря на это, многие свободно используют в речи старые заимствования, которые стали частью языковой нормы, в том числе слова "диван", "зонт" и "бутерброд". Также опрошенными были озвучены и более новые заимствования, например "менеджер", "компьютер" и "супермаркет".

Кроме того, выяснилось, что примерно треть использует отсылающие к другим культурам слова ("суши", "сафари") и профессиональный сленг. К числу последних относятся выражения "рефакторинг" в IT или "фьючерсы" в финансовой сфере. При этом, по мнению респондентов, данные слова вызывают довольно сильное раздражение.

Помимо этого, четверть россиян сталкивается в жизни со словами "изи", "софт скиллс", "латте" и "митап". Чаще всего такие выражения встречаются в неформальном общении и в соцсетях. Лишь треть сообщила, что замечала подобный сленг в профессиональном общении, а четверть – в СМИ.

В опросе поучаствовали 1,3 тысячи респондентов из разных регионов России. 59% опрошенных были мужчинами, а 41% – женщинами.

Ранее стало известно, что слова "лабубу", "пикми", "патриотизм", "БПЛА" и "переговоры" оказались претендентами на звание "Слово года" в 2025 году. Выражения отбирались в рамках категорий "Гуманитарная сфера", "Техносфера", "Сленг" и "Всенародное слово".

В первом направлении в список потенциальных обладателей звания включили слова "Лабубу", "ИИ", "победа", "цензура" и "переговоры", во втором – "план Ковер", "цифровой рубль" и "национальный мессенджер", в третьем – "окак", "пикми", "слоняра" и "токсик", а в четвертом – "любовь", "кринж" и "тревожность".

