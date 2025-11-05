"Миллион вопросов": офтальмолог рассказала, как справиться с синдромом сухого глаза

Что такое синдром сухого глаза – временный дискомфорт или серьезное заболевание? Почему от него страдает всего один глаз? Как правильно выбрать капли среди десятков вариантов в аптеке?

Чем опасны популярные сосудосуживающие средства и можно ли промывать глаза чаем?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-офтальмолог, катарактальный хирург ГКБ имени В. М. Буянова Виктория Лукьяненко.