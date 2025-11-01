Ветеринар Уражевский: собаки с улицы являются наиболее психически неустойчивыми

Фото: depositphotos/EcoPic

Наиболее психически неустойчивыми являются собаки, подобранные с улицы, сказал в беседе с Москвой 24 ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

"С ними могут быть проблемы. Эти животные порой поколениями рождаются на улице, и они генетически не доверяют людям. Тут нельзя быть уверенным, как они поведут себя", – заявил Уражевский.

Также, по его словам, среди породистых собак проблемной может оказаться крошечная чихуахуа. При отсутствии воспитания и социализации эти собаки часто вырастают пугливыми или агрессивными.

"Многое зависит именно от того, как собаку выращивают. И владельцам важно понимать, что, как только появился питомец, его необходимо начинать социализировать", – отметил специалист.

Начинать это делать необходимо с 2–3 месяцев – именно в этот период у собаки формируется характер, подчеркивает эксперт.

Однако чаще всего проблемам в психике и трудностям воспитания подвержены крупные породы. В пример ветеринар привел английских мастифов, кане-корсо, мастино наполетано и риджбеков – родезийских и тайских. Щенки этих пород, не видевшие в раннем возрасте других людей, собак и городской среды, могут вырасти трусливо-агрессивными.

При этом эксперт опроверг мнение о том, что самой психически нестабильной породой являются английские кокер-спаниели. Ветеринар Амир Анвари ранее заявлял, что эти собаки могут проявлять агрессию, кроме того, им свойственна вспыльчивость.

"Абсолютная глупость, английские кокер-спаниели – это прекрасные компаньоны и няньки для детей. Они неконфликтные и хорошо уживаются с другими собаками", – сказал Уражевский.

Но несмотря на это, необходимо учитывать особенности любой породы, прежде чем заводить собаку, считает эксперт. Например, недостатком английского кокер-спаниеля ветеринар назвал склонность подбирать "что-то на улице".

"А еще у него закрытые большие тяжелые уши, поэтому могут часто возникать отиты, которые очень тяжело лечатся. Хотя в целом кокер-спаниели обладают хорошим здоровьем", – подчеркивает Уражевский.

Эти собаки легко обучаемы, но не стоит ждать от них скорости дрессировки, как от терьеров или овчарок, – команды они усваивают постепенно, отметил специалист. Однако сейчас в России английские кокеры стали редки, уступив популярность русским охотничьим спаниелям – гибриду английской и американской линий, который отличается еще более мягким характером.

Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект о введении обязательного страхования ответственности для владельцев потенциально опасных пород собак. Согласно инициативе, в случае нападения пса на человека страховая компания должна будет выплатить пострадавшему 1 миллион рублей, а при повреждении имущества – 200 тысяч рублей.