Эксперт ВОЗ Демин: контактные линзы и косметика могут ухудшить зрение

Фото: depositphotos/belchonock

Ухудшение зрения может быть вызвано не только процессами цифровизации, но и некоторой косметикой и ношением контактных линз. Об этом News.ru рассказал эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Как он уточнил, по данным ВОЗ, не менее 2 миллиардов человек во всем мире страдают нарушениями зрения.

"Иногда при отсутствии показаний к ношению контактных линз люди все равно носят их, потому что хотят другой цвет глаз. Но они не понимают, что таким образом травмируют глаза", – сказал Демин.

Эксперт перечислил симптомы повреждения глаз, при которых необходимо срочно обратиться к врачу. Среди них – резь в глазу, жжение и ощущение инородного тела.

"Влияет также повышенная температура, сухость окружающего воздуха: тогда происходит ускоренное испарение жидкости в глазах. Вредные привычки замедляют кровообращение, что приводит к кислородному голоданию в зрительной системе. Различные химические вещества тоже могут повлиять на зрение", – добавил Демин.

По словам эксперта, необходимо использовать глазные капли, раз в три месяца проверять зрение, а также делать перерывы при долгой работе за компьютером.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков предупредил о том, что синдром сухого глаза может привести к ухудшению зрения. Сухость является очень распространенной проблемой, с которой сталкиваются более 50% взрослого населения планеты.

