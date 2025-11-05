"Вопрос спорный": в России предложили ввести обязательную страховку для собак

В России хотят ввести обязательную страховку для владельцев собак потенциально опасных пород. Принцип напоминает ОСАГО: возмещение убытков пострадавшим берет на себя страховая компания, а владелец животного обязан ежегодно оформлять полис.

Как защитить тех, кто пострадал от собак не из "опасного" списка? Не станет ли обязательная страховка поводом выбросить питомца на улицу? И можно ли предугадать поведение животного, только исходя из его породы?

