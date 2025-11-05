05 ноября, 19:00Общество
"Вопрос спорный": в России предложили ввести обязательную страховку для собак
В России хотят ввести обязательную страховку для владельцев собак потенциально опасных пород. Принцип напоминает ОСАГО: возмещение убытков пострадавшим берет на себя страховая компания, а владелец животного обязан ежегодно оформлять полис.
Как защитить тех, кто пострадал от собак не из "опасного" списка? Не станет ли обязательная страховка поводом выбросить питомца на улицу? И можно ли предугадать поведение животного, только исходя из его породы?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.