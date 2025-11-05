Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:15

Общество

Эпидемия гриппа в России ожидается в конце ноября – начале декабря

Эпидемия гриппа в России ожидается в конце ноября – начале декабря. Пик заболеваемости ожидается в январе.

В связи с этим в Москве решили продлить работу мобильных пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба Дептранса. В ведомстве обратили внимание на высокую активность горожан в отношении профилактики гриппа. К 1 ноября прививку по дороге на работу или домой сделали более 140 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

