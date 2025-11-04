Более 500 блюд кухонь народов России представили на ВДНХ в Москве. Гастрономическое представление, посвященное Дню народного единства, стартовало в Доме российской кухни.

Мероприятие собрало многонациональную команду шеф-поваров, которые будут готовить блюда в течение восьми часов. По словам посетителей, фестиваль стал отличной возможностью познакомиться с культурным и кулинарным разнообразием страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.