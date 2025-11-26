Путин заявил, что Россия и Киргизия проводят около 97% расчетов в нацвалютах

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Россия и Киргизия уже проводят около 97% платежей в нацвалютах, ведется проработка новых вариантов взаиморасчетов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

Глава государства также отметил рост российских инвестиций в Киргизию. Они достигли почти 2 миллиардов долларов.

"Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", – сказал Путин, обращаясь к Жапарову.

Российский лидер прибыл в Бишкек 25 ноября. Его рабочий визит подразумевает не только протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры, но и участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, Путин 27 ноября пообщается в журналистами.