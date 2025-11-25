Путин и Жапаров возложили венки у мемориала "Вечный огонь" в Бишкеке

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке.

Лидеров стран сопровождал почетный караул. Путин и Жапаров под звуки траурной музыки проследовали за военнослужащими, несущими венки. После цветы были установлены на мемориале, а президенты почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Завершилась мемориальная церемония троекратным залпом из ружей.

Мемориальный комплекс в Бишкеке был возведен в 1985 году. Основная композиция комплекса представляет собой арку из трех изогнутых линий. Под аркой находятся статуя "Мать" и очаг с Вечным огнем.

Путин прилетел в Бишкек 25 ноября, рабочий визит продлится до 27 ноября. В аэропорту Манас в честь прибытия российского лидера были подняты государственные флаги, а также выстроен почетный караул.

После церемонии у мемориала главы двух государств отправятся на неформальный ужин. В среду, 26 ноября, пройдут протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры. 27 ноября глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообщается с журналистами кремлевского пула.