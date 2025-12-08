Форма поиска по сайту

08 декабря, 07:00

Общество

Москвичам рассказали, где можно позавтракать до 10:00

"Утро": скорость ветра в столице составит 8 м/с 8 декабря

ГД предложила снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления

Посикунчики стали популярны в Сети после того, как их попробовал Уиткофф

В РФ родителям двоих и более детей предложили дать дополнительные оплачиваемые выходные

Ученые выяснили, что домашние собаки благотворно влияют на психику детей

В Госдуме предложили освободить детей от налога на имущество

261 ребенок родился в Москве 7 декабря

Госдума предложила сократить продолжительность рабочего дня до 6 часов

В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

Завтраки вне дома пока остаются доступными не для всех в Москве. Установлено, что более 90% столичных ресторанов открываются после 10:00. Причем почти половина заведений, где можно позавтракать перед работой, сосредоточены в 15 районах города.

Исследование также показало, что москвичи чаще всего ищут завтраки на картах именно в центральных районах. Самые популярные – Тверской, Басманный, Пресненский и Таганский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

