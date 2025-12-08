Москвичам рассказали, где можно позавтракать до 10:00

Завтраки вне дома пока остаются доступными не для всех в Москве. Установлено, что более 90% столичных ресторанов открываются после 10:00. Причем почти половина заведений, где можно позавтракать перед работой, сосредоточены в 15 районах города.

Исследование также показало, что москвичи чаще всего ищут завтраки на картах именно в центральных районах. Самые популярные – Тверской, Басманный, Пресненский и Таганский.

