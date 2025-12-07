Синоптики обещают небольшой снег и похолодание в Москве

На старте новой недели Москву ждет небольшой снег и похолодание около нуля градусов, что создаст риск гололедицы. Однако синоптики предупреждают, что настоящих зимних пейзажей с устойчивым снежным покровом в ближайшее время ждать не стоит.

Уже к концу недели возможен новый температурный скачок с потеплением до плюс 5 градусов. Подобные сценарии для начала календарной зимы в столице не редкость: в XXI веке снег запаздывал уже четыре раза, а в 2008 году он выпал только 23 декабря.

