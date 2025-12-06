Форма поиска по сайту

06 декабря, 16:30

Общество

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в Москве

Жители Химок рассказали, что бобры в местном парке могут навредить экологии

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Россиянам напомнили про штраф за гирлянду и мишуру в подъезде

Собянин: московскому центру "Профессии будущего" исполнилось 2 года

Грибной сезон вновь возобновился в Московском регионе из-за аномально теплой зимы

Эксперты прокомментировал нашествие бобров в парке в Химках

Сергунина: почетный знак "Волонтер Москвы" I степени получили 20 жителей столицы

Жители обеспокоены судьбой парка в Химках, где появились бобры

Бобры атаковали парк в подмосковных Химках

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся на Болотной площади в Москве. Главным событием стала ярмарка, где можно купить игрушки, сувениры, посуду, одежду, свечи и многое другое. Часть товаров сделана руками подопечных НКО, а все собранные средства пойдут на их поддержку.

Организаторы фестиваля подготовили развлечения для всей семьи, в том числе мастер-классы. Гостей научат делать новогодние венки и елочные украшения, ароматическое свечи и саше. Также на празднике отметят тех, кто вносит вклад в добрые дела столицы с помощью программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

