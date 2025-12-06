Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в Москве

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся на Болотной площади в Москве. Главным событием стала ярмарка, где можно купить игрушки, сувениры, посуду, одежду, свечи и многое другое. Часть товаров сделана руками подопечных НКО, а все собранные средства пойдут на их поддержку.

Организаторы фестиваля подготовили развлечения для всей семьи, в том числе мастер-классы. Гостей научат делать новогодние венки и елочные украшения, ароматическое свечи и саше. Также на празднике отметят тех, кто вносит вклад в добрые дела столицы с помощью программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.