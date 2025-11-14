Соленые грибы появились на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Соленые и маринованные грибы появились на московских ярмарках выходного дня. Там можно найти грузди, рыжики, опята, белые и маслята, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На одной из ярмарок на западе Москвы маслята продает Светлана Шершнева из Рязанской области.

"Мы солим их прямо в бочке, как делала моя свекровь. Никаких секретных ингредиентов нет, только укроп и чеснок. Секрет рецепта в самом лесу, который у нас рядом с Окой, и в том, что мы делаем по старинке: с душой и без спешки", – отметила она.

Другая участница ярмарки на юго-западе города Лариса Никульча привозит заготовки из грибов, которые были собраны в рязанских лесах. Она также поделилась фирменным рецептом рассола, в который добавляет соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и горчичное зерно.

Редкие белые грузди и белые грибы можно найти у Надежды Елисеевой из Нижегородской области на ярмарке в центре Москвы. По ее словам, белые грузди необходимо вымачивать четверо суток, чтобы ушла горечь, а рыжики нужно посыпать солью, специями и отправлять под гнет на 40 дней.

Кроме того, она предложила попробовать один из рецептов своего региона – солянку по-нижегородски. Для нее женщина посоветовала слоями выложить капусту, картошку, помидоры, соленые грибы и лук, залить сметаной и отправить в духовку томиться.

Ранее на прилавках московских ярмарок выходного дня появилась хурма. Ее привозят из Крыма, Краснодарского края и Дагестана. Покупать можно и недозрелую хурму, она дойдет до идеального состояния дома. Чем плотнее хурма, тем вероятнее, что у нее будет вяжущий вкус. Для избавления от терпкости достаточно подержать плоды в морозилке полдня.