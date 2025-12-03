Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:21

Экономика

Цены на апельсины в мире упали до рекордного минимума с лета 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ноябре средняя стоимость килограмма апельсинов в мире снизилась в среднем до 86 центов. Это самый низкий уровень с лета 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Согласно аналитике ведомства, за месяц цена цитрусовых упала на 19 центов. До этого минимальный показатель был в июле 2022 года. Стоимость апельсинов составляла 84 цента.

В декабре прошлого года они, наоборот, стали рекордно дорогими – 2,7 доллара за килограмм.

Ранее цены на красную икру за год выросли на 33%. Аналитики сравнили период с октября по ноябрь 2025 года с тем же промежутком 2024-го и зафиксировали, что средняя стоимость банки объемом 200 граммов приблизилась к 3 тысячам рублей. Одновременно спрос на натуральную красную икру увеличился на 3%. При этом стоимость различных видов икры формируется по-разному, что связано в том числе с особенностями потребления.

