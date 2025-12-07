Форма поиска по сайту

07 декабря, 15:54

Происшествия

Пациентка частной клиники в Москве умерла после операции

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пациентка частной клиники в Москве умерла после проведенной операции, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Начата доследственная проверка по факту происшествия, ее результаты находятся на контроле ведомства.

"По предварительным данным, сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке скончалась женщина 1982 года рождения, которой 6 декабря была проведена операция", – говорится в сообщении.

Точная причина смерти пациентки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 31-летний мужчина умер во время плановой хирургической операции в одной из частных клиник Владивостока. Следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

происшествиягород

