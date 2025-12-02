Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:30

Политика

В Госдуме предложили отменить штрафы за украшение подъезда дома

Фото: 123RF.com/charlesgibson

Депутаты от партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину и предложили отменить штрафы за самовольное новогоднее украшение дворов и подъездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По словам парламентариев, действующие нормативные акты сформулированы так, что любой декор может быть квалифицирован как нарушение. Из-за этого управляющие компании, опасаясь привлечения к ответственности, нередко запрещают жильцам любые инициативы по украшению.

Депутаты предложили закрепить на нормативном уровне, что размещение украшений в период новогодних праздников не требует проведения общего собрания собственников и не является нарушением при соблюдении требований безопасности.

Ранее юрист Илья Русев предупредил об ответственности за запуск салюта в запрещенных для этого местах. За такое нарушение гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме – от 10 до 20 тысяч. При возникновении пожара с повреждением имущества или причинением вреда здоровью размер штрафа увеличится до 40–50 тысяч.

