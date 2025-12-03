Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 16:25

Политика

В ГД отклонили проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о ежегодной денежной выплате перед началом учебного года семьям с детьми.

Документом предлагалось установить выплату одному из родителей на каждого обучающегося ребенка. Размер выплаты для семей с детьми от 6 до 18 лет (дети-инвалиды – до 23 лет) должен был составить 28 700 рублей. Для малоимущих семей он был бы равен 43 050 рублям, а для малоимущих семей с детьми-инвалидами – 50 225 рублям.

Кроме того, выплата для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет (дети-инвалиды – до 28 лет), которые обучаются по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, могла составить 14 350 рублей, а для малоимущих – 21 525 рублей.

Тем не менее профильный комитет ГД счел, что проект требует дополнительной проработки. В частности, использование подобной выплаты может привести к дублированию существующих мер поддержки и росту нагрузки на федеральный бюджет.

В заключении также отмечаются внутренние несоответствия законопроекта, включая расхождения в возрастных критериях и нестыковки в формулировках.

Ранее парламентарии предложили ввести в России прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года. Она будет предусматривать выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Изменения относятся к закону "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

В ГД подчеркнули, что именно маткапитал является самой эффективной демографической мерой.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика