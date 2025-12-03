В ГД отклонили проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о ежегодной денежной выплате перед началом учебного года семьям с детьми.

Документом предлагалось установить выплату одному из родителей на каждого обучающегося ребенка. Размер выплаты для семей с детьми от 6 до 18 лет (дети-инвалиды – до 23 лет) должен был составить 28 700 рублей. Для малоимущих семей он был бы равен 43 050 рублям, а для малоимущих семей с детьми-инвалидами – 50 225 рублям.

Кроме того, выплата для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет (дети-инвалиды – до 28 лет), которые обучаются по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, могла составить 14 350 рублей, а для малоимущих – 21 525 рублей.

Тем не менее профильный комитет ГД счел, что проект требует дополнительной проработки. В частности, использование подобной выплаты может привести к дублированию существующих мер поддержки и росту нагрузки на федеральный бюджет.

В заключении также отмечаются внутренние несоответствия законопроекта, включая расхождения в возрастных критериях и нестыковки в формулировках.

Ранее парламентарии предложили ввести в России прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года. Она будет предусматривать выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Изменения относятся к закону "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

В ГД подчеркнули, что именно маткапитал является самой эффективной демографической мерой.