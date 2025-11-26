СФ вдвое увеличит бюджет на поддержку родителей детей-инвалидов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Проект бюджета Соцфонда России на 2026 год предполагает выделение 25,9 миллиарда рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу организации Сергея Чиркова.

По его словам, объем финансирования следующего года удвоится по сравнению с текущим годом.

"Мы видим, что мера подтвердила свою востребованность – количество обращений работодателей за возмещением затрат за 9 месяцев текущего года возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – пояснил Чирков.

Более того, увеличилось и количество родителей, использующих эту возможность, на 27%, а число оплаченных фондом дней по уходу за ребенком возросло до 59%.

Как отметил Чирков, в соответствии с новым распоряжением родителям детей-инвалидов будет полагаться до 4 оплачиваемых дополнительных выходных в месяц. Причем такая возможность будет доступна для обоих работающих опекунов, которые смогут распределить эти дни между собой. Каждый из них также сможет накопить 24 дополнительных выходных.

Ранее российский кабмин поддержал проект закона, позволяющий военнослужащим с детьми-инвалидами получать жилье вне очереди даже после их совершеннолетия.

Как отметили в правительстве, улучшение соцподдержки семей с детьми-инвалидами относится к приоритетным направлениям государственной политики. Решение задач по улучшению демографии предусматривает создание механизмов повышения качества жизни инвалидов и оказание дополнительной поддержки семьям с такими детьми.