Россияне раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом

Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова

Куртку, в которой глава РФПИ Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником и зятем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, уже раскупили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".

По словам собеседника СМИ, новую партию завезут в будущем, поэтому он призвал следить за обновлениями. Ее стоимость составит около 24 тысяч рублей.

Черная куртка украшена гербом и надписью "Россия", а также автографом Владимира Путина с его цитатой: "Россия не та страна, которая чего-то боится".

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 2 декабря в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. До встречи с российским лидером они прогулялись по центру столицы и посетили один из ресторанов. Уже в беседе с Путиным спецпосланник Трампа назвал Москву удивительным городом.

Переговоры между США и Россией длились около 5 часов. После этого американская делегация улетела из Москвы.

