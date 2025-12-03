ТАСС: самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улетел из Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

Уточняется, что самолет Уиткоффа вылетел из Внуково около 02:02 по московскому времени. Воздушное судно взяло курс в сторону государственной границы.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению американского президента Дональда Трампа. Он должен был добиться от РФ утверждения мирного соглашения, подготовленного США.

Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Кремле. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов.

В рамках встречи представители РФ и США обстоятельно обсудили американский план по Украине. Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями документа, однако определенные моменты вызывают критику. По итогам встречи РФ и США не нашли компромиссного варианта, однако стороны продолжат контакты по этой теме.