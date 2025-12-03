Ушаков заявил, что диалог с Уиткоффом продолжится по телефону

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Следующие этапы контактов с американскими переговорщиками по Украине будут включать в себя обсуждения по телефону. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле.

"Вернутся коллеги домой. Обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались. И затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, и мы продолжим обсуждение", – рассказал Ушаков.

Он добавил, что после встречи в Кремле Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер, также присутствовавший на переговорах, отправились в посольство США. Затем они собираются вернуться в Вашингтон.

"Они не обещали, что поедут в Киев, обещали, что вернутся домой, в Вашингтон", – уточнил помощник российского президента.

Переговоры Путина и Уиткоффа, в ходе которых обсуждался американский план по урегулированию на Украине, завершились в Кремле в ночь на 3 декабря. Встреча длилась почти пять часов.

Ушаков охарактеризовал прошедшую беседу как полезную, конструктивную, и весьма содержательную. Российский лидер передал Трампу через Уиткоффа ряд политических сигналов. Путин также сообщил, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны.

Компромиссного варианта стороны пока не нашли, однако РФ и США условились продолжать контакты по Украине. Стороны также договорились, что не будут разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа.