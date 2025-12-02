Уиткофф назвал Москву удивительным городом

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом.

Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прогулялись по центру Москвы в сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, а также пообедали в одном из московских ресторанов.

"Очень хорошая, красивая прогулка. Это удивительный город", – сказал спецпосланник Трампа на встрече с российским лидером.

Представители США прибыли в Россию для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине, подготовленного ранее американской стороной. На встрече с российской стороны, помимо Путина и Дмитриева, также присутствует помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что переговоры в Москве продлятся столько времени, сколько потребуется. Главной темой беседы станет урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

