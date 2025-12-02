Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:25

Политика

Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве

Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прогулялись по Москве. Их сопровождал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Представители американской стороны пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.

Дмитриев ранее отмечал, что 2 декабря станет важным днем для мира. Вечером ожидается встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что политики намереваются обсудить понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию конфликта на Украине.

Предполагается, что в рамках встречи стороны могут окончательно согласовать мирный план, который был представлен США 20 ноября.

Уиткофф пообедал с Дмитриевым в центре Москвы

Сюжет: Переговоры по Украине
