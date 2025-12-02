02 декабря, 17:25Политика
Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве
Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прогулялись по Москве. Их сопровождал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
Представители американской стороны пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.
Дмитриев ранее отмечал, что 2 декабря станет важным днем для мира. Вечером ожидается встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что политики намереваются обсудить понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию конфликта на Украине.
Предполагается, что в рамках встречи стороны могут окончательно согласовать мирный план, который был представлен США 20 ноября.
