Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве

Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прогулялись по Москве. Их сопровождал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Представители американской стороны пообедали в одном из московских ресторанов, после чего прошлись по центру столицы и полюбовались Большим театром.

Дмитриев ранее отмечал, что 2 декабря станет важным днем для мира. Вечером ожидается встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что политики намереваются обсудить понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию конфликта на Украине.

Предполагается, что в рамках встречи стороны могут окончательно согласовать мирный план, который был представлен США 20 ноября.

