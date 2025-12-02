Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:53

Политика

Встреча Путина и Уиткоффа должна состояться через 5 часов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа должна состояться через 5 часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. Его слова проводит Sputnik India.

Он подчеркнул, что Путин и Уиткофф на встрече намереваются обсудить понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию конфликта на Украине.

Вместе с тем Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу, а также хочет достичь урегулирования конфликта на многие поколения вперед.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля уточнил, что речь идет о целях, которые Москва установила в начале спецоперации, а также устранении первоначальных причин СВО.

Предполагается, что в рамках встречи Путин и Уиткофф могут окончательно согласовать мирный план по урегулированию на Украине, который был представлен США 20 ноября.

Утром 2 декабря стало известно, что самолет, на борту которого, предположительно, находится американский дипломат, уже направился в сторону России. По данным источника, судно вылетело из аэропорта во Флориде около 04:00 по московскому времени.

Позднее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что 2 декабря станет важным днем для мира.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика