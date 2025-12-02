Встреча Путина и Уиткоффа должна состояться через 5 часов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа должна состояться через 5 часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. Его слова проводит Sputnik India.

Он подчеркнул, что Путин и Уиткофф на встрече намереваются обсудить понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию конфликта на Украине.

Вместе с тем Песков заявил, что российская сторона высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа по данному вопросу, а также хочет достичь урегулирования конфликта на многие поколения вперед.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров, с помощью мирных переговоров мы должны достичь наших целей", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля уточнил, что речь идет о целях, которые Москва установила в начале спецоперации, а также устранении первоначальных причин СВО.

Предполагается, что в рамках встречи Путин и Уиткофф могут окончательно согласовать мирный план по урегулированию на Украине, который был представлен США 20 ноября.

Утром 2 декабря стало известно, что самолет, на борту которого, предположительно, находится американский дипломат, уже направился в сторону России. По данным источника, судно вылетело из аэропорта во Флориде около 04:00 по московскому времени.

Позднее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что 2 декабря станет важным днем для мира.