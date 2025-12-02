Форма поиска по сайту

02 декабря, 08:40

Политика
ТАСС: предполагаемый самолет с Уиткоффом покинул воздушное пространство США

Предполагаемый самолет с Уиткоффом покинул воздушное пространство США

Фото: ТАСС/AP/Terry Renna

Самолет, предположительно, с находящимся на борту спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, покинул воздушное пространство США и направился в сторону России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Лайнер вылетел из аэропорта во Флориде примерно в 01:00 по всемирному времени (04:00 по Москве. – Прим. ред.). По уточнению инсайдера, изначально судно взяло курс на Европу, а уже позднее скорректировало направление к России.

Визит Уиткоффа связан с запланированной встречей с Владимиром Путиным. Она состоится во второй половине вторника, 2 декабря. На переговорах политиков ожидается окончательное согласование мирного плана по Украине, который был представлен Вашингтоном 20 ноября.

Первые консультации по документу прошли в Женеве при участии американской и украинской делегаций. По их итогам из 28 пунктов в документе осталось 22.

Встреча Уиткоффа с Путиным может состояться 2 декабря

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

