ГД приняла закон об усилении наказания за вовлечение детей в диверсии

Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за вовлечение детей в диверсии.

Изменения предлагается ввести в УК России, дополнив статью "Содействие диверсионной деятельности" положением об уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За это преступление может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пожизненное заключение.

Кроме того, закон предусматривает изменения статьи "Содействие террористической деятельности". За вовлечение детей в подобные преступления предлагается установить такое же наказание, как за привлечение к диверсиям.

Документом также предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за некоторые преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для совершения диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Помимо этого, закон предполагает дополнение списка преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе.

Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за преступления, связанные с диверсиями. Ожидается, что виновным не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

Ранее подростков из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края осудили за участие в террористической деятельности. Суд признал их виновными в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, создании террористического сообщения и участии в нем, а также в подготовке диверсии. Несовершеннолетних приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.