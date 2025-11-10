В Башкирии задержаны 8 человек по делу о покушении на диверсию

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ России по Башкирии задержали восьмерых жителей города Салавата и Ишимбайского района по делу о покушении на диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что они планировали совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. Было установлено, что житель Салавата через Telegram установил связь с человеком, который предложил ему поджечь вышки и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

Для выполнения заданий за денежное вознаграждение также был найден сообщник, который потом передал условия шестерым знакомым. Все были задержаны. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники правоохранительных служб смогли пресечь подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. Выяснилось, что житель Волоколамска вышел на связь с украинскими спецслужбами и согласился помогать Киеву. Затем он приехал в Люберцы, где нашел тайник и забрал пакет со взрывным устройством.

Ему поручили доставить бомбу в Измайловский парк Москвы и спрятать ее там. Однако злоумышленник был задержан во время выполнения задания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина арестован.

