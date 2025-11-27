Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:00

Политика

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за дикпики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты ГД от партии "Новые люди" направили главе министерства юстиции Константину Чуйченко письмо, в котором предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера, передает телеканал "360".

По словам парламентариев, россиянки чаще сталкиваются с новой формой домогательств и грубого нарушения личных границ – рассылками дикпиков. Они также отметили, что женщины получают интимные изображения не только в мессенджерах и социальных сетях, но и в общественных местах.

"Заявительницы отмечают, что испытывают сильный стресс от таких действий, однако, как правило, не обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой, либо не верят в возможность привлечь отправителя к ответственности", – отметили в Думе.

Авторы инициативы также подчеркнули, что законы только частично регулируют эту проблему. Они дополнили, что суды после сложной экспертизы редко относят рассылку дикпиков к распространению порнографических материалов. По мнению депутатов, необходимо в Кодекс об административных правонарушениях добавить отдельный состав за отправку интимных изображений без согласия адресата, если это не содержит признаков уголовного преступления.

Ранее 27-летнего жителя Чечни задержали в Дагестане за вымогательство посредством шантажа девушки ее интимными фотографиями. По данным следствия, злоумышленник представился "принцем из Дубая" на сайте знакомств и установил контакт с одной из его пользовательниц. После получения ее интимных фотографий мужчина пригрозил, что распространит их, если девушка не переведет ему деньги.

Пострадавшая отдала ему более миллиона рублей, однако на этом чеченец не остановился. Девушка обратилась в полицию. Злоумышленника доставили в отделение, где он признался в содеянном.

политикаобщество

