"Принц из Дубая" шантажом получил от девушки из Махачкалы более 1,2 млн рублей

Полицейские в Дагестане задержали жителя Чечни, который под видом "принца из Дубая" шантажировал девушку из Махачкалы и получил от нее 1,2 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе МВД республики.

27-летний мужчина создал фальшивый аккаунт и выдал себя за "дубайского принца", для этого он разместил фото и соответствующую анкету. С одной из девушек он установил контакт и попросил интимные фотографии, а когда получил – начал шантажировать ее обнародованием фото в пабликах Махачкалы.

Потерпевшая перевела ему более миллиона рублей, однако когда запросы стали расти, обратилась в полицию. Мужчина, доставленный в отдел, признался в содеянном.

Ранее в Липецкой области осудили мужчину, который совратил 34 ребенка. Следствие установило, что он злоупотребил доверием детей в возрасте от 6 до 15 лет. Для этого он представлялся их ровесницами и пересылал изображения интимного содержания, а затем, путем шантажа, принуждал их присылать новые фотографии и совершать действия сексуального характера на видеозапись.

