04 декабря, 11:23

Политика
Депутат Сергей Малинкович: рестораны должны давать именинникам скидку 20%

В России предложили обязать рестораны давать именинникам скидку 20%

Фото: depositphotos/cherryandbees

Заведения среднего класса и выше должны предоставлять именинникам скидку 20%, чтобы сделать посещение ресторанов более доступным для граждан, рассказал NEWS.ru руководитель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович.

По его словам, акцию необходимо сделать в день рождения, а также накануне и на следующий день после него. Депутат пояснил, что посещение ресторанов стало менее доступным для граждан.

"Раньше человек получал премию и приглашал коллег отметить это событие в кафе, а сейчас не все могут позволить себе даже день рождения отметить не дома", – сообщил Малинкович.

Он также подчеркнул, что инициатива будет направлена в Госдуму и не должна затрагивать малый бизнес.

Ранее московские компании проекта "Зима в Москве" подготовили для горожан разнообразные акции и специальные предложения. В программу вошли многие заведения общепита, которые предлагают посетителям кулинарные мастер-классы, подарки и другие активности.

В Лефортове ресторан азиатской кухни "Плавники и клешни" запустил специальную акцию. В первые две недели декабря гости, оформившие подписку на телеграм-канал заведения, получают угощение – яблочный пирог или фирменный десерт.

