Россияне съедят около 1 миллиона тонн мандаринов в 2025 году

По оценкам Россельхозбанка, в 2025 году россияне съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов. При этом треть всего годового объема придется на предновогодние недели.

В течение года мандарины в среднем занимают около 10% в "фруктовой тарелке" жителей России. Однако в зимний период, особенно накануне праздников, их доля возрастает кратно. Именно на это время приходится около трети всего объема потребления.

