15 декабря, 08:45

Общество

Россияне съедят около 1 миллиона тонн мандаринов в 2025 году

Россиянки стали массово отказываться от косметических услуг

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 7 градусов 15 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 15 декабря

Ученые заявили, что каждый сотый россиянин сейчас болеет гриппом или ОРВИ

Эксперты рекомендовали хвойную композицию опрыскивать прохладной водой

Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов

267 детей родились в Москве 14 декабря

Россиянам назвали размер семейной налоговой выплаты

Пожарная сигнализация сработала из-за новогодней гирлянды в одном из московских ЖК

По оценкам Россельхозбанка, в 2025 году россияне съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов. При этом треть всего годового объема придется на предновогодние недели.

В течение года мандарины в среднем занимают около 10% в "фруктовой тарелке" жителей России. Однако в зимний период, особенно накануне праздников, их доля возрастает кратно. Именно на это время приходится около трети всего объема потребления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

еда

