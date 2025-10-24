Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 октября

Экономика

"Деньги 24": в России впервые зафиксировали снижение спроса на маникюр

В России впервые зафиксировали снижение спроса на маникюр, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По данным платежной платформы, количество транзакций в данном сегменте услуг за 9 месяцев текущего года сократилось на 3%.

Эксперт отметил, что средний чек на маникюр продолжает расти. Он добавил, что клиенты стали реже посещать салоны из-за роста цен и сокращения свободных средств у населения.

