Москвичам напомнили о наказании за сруб елки. Как рассказали в центре правопорядка в Москве и области, если ущерб признают незначительным, нарушителю придется заплатить до 4 тысяч рублей.

Если елку срубят в лесопарковой зоне или будут использовать спецтехнику, штраф составит до 5 тысяч рублей. За крупный ущерб грозит наказание до 500 тысяч и уголовная ответственность.

