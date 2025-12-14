14 декабря, 09:45Общество
Москвичам напомнили о наказании за сруб елки
Москвичам напомнили о наказании за сруб елки. Как рассказали в центре правопорядка в Москве и области, если ущерб признают незначительным, нарушителю придется заплатить до 4 тысяч рублей.
Если елку срубят в лесопарковой зоне или будут использовать спецтехнику, штраф составит до 5 тысяч рублей. За крупный ущерб грозит наказание до 500 тысяч и уголовная ответственность.
